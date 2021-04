Inter, Conte e il turnover limitato: in nove oltre i 2mila minuti in campo

L’Inter vola in campionato anche senza turnover: sono ben nove i calciatori nerazzurri oltre la soglia dei 2mila minuti giocati

L’Inter che vola in campionato ha una particolarità: l’undici di Antonio Conte è praticamente sempre lo stesso, quasi mai cambia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ben 9 i calciatori nerazzurri che hanno giocato oltre 2mila minuti in campionato; come se questi avessero disputato 22 partite su 30 per tutti e 90′. Comandano questa classifica Nicolò Barella (2332′) e, ovviamente, Samir Handanovic (2700′).

Gli unici due interisti “titolari” sotto questa soglia sono Ivan Perisic, sotto i 1500′, e Christian Eriksen addirittura sotto i mille. Il croato e il danese, però, sono diventati protagonisti dell’undici iniziale solo a stagione in corso.