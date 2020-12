Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

11: 15 – Cadreva fuori rosa – Tira una brutta aria a Bogliasco dopo la rottura tra Claudio Ranieri e Antonio Candreva. L’esterno della Sampdoria non è stato solamente escluso dalla lista dei convocati per il match di Verona, ma anche messo fuori rosa a tempo indeterminato. Ecco il motivo.

10:55 – Cessione Gomez – Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione fra il procuratore del Papu Gomez e la famiglia Percassi. L’incontro è servito per chiarire la situazione dopo lo scontro tra il capitano dell’Atalanta e il tecnico Gian Piero Gasperini ma l’ipotesi di una cessione a gennaio del Papu resta concreta.

10:23 – Rivoluzione Torino – Marco Giampaolo è pronto a rivoluzionare la formazione del Torino per la partita con la Roma e nessuno è più sicuro del posto. Come riferito da Gazzetta dello Sport, anche Salvatore Sirigu rischia di finire in panchina. Il portiere granata è reduce da prestazioni sottotono ed è finito al centro delle polemiche per la foto in cui è stato ritratto sorridente pochi istanti dopo la sconfitta con l’Udinese.

09:45 – Ibra out – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa in programma questa sera. Confermate le assenze di Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Isamel Bennacer. C’è invece il ritorno di Alexis Saelemaekers.

09:24 – Papu in panchina – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il Papu Gomez partirà dalla panchina questo pomeriggio in Juventus-Atalanta. Gian Piero Gasperini sembra infatti intenzionato a ripresentare lo stesso sistema d’attacco visto con la Fiorentina con Malinovskyi e Pessina alle spalle di Zapata.

09:02 – No alla centrale unica – Secondo quanto riferito da Repubblica, la Lega Calcio ha deciso di accantonare per il momento l’ipotesi di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus. La decisione è stata presa sulla base dei sempre minori casi di positività fra i giocatori e sulla possibilità che a breve sarà un disponibile un vaccino.

08:30 – Il caso Osimhen – Victor Osimhen si è recato ad Anversa in Belgio per un programma di riabilitazione per la lussazione alla spalla rimediata lo scorso 13 novembre. E’ quanto riporta Il Mattino confermando le indiscrezioni circolate ieri. Complice questo trattamento, l’attaccante del Napoli tornerà a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso solo a inizi gennaio.

08:10 – Infortunio per Sanchez – Alexis Sanchez non sarà a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la sfida di questa sera contro il Napoli. Lo segnala Gazzetta dello Sport riportando che il cileno ha un problema all’adduttore che lo terrà fuori anche per il prossimo impegno dei nerazzurri contro lo Spezia.