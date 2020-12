Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Insigne, aria di rinnovo – A breve potrebbero cominciare le trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Milan, speranza Ibra – Ibrahimovic ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo

Juve, ricorso per Morata – Morata squalificato per due giornate: la Juve presenta ricorso. Lo spagnolo dovrebbe saltare Torino e Genoa

Smalling ci prova – La Roma spera nel recupero di Chris Smalling che però si sta ancora allenando a parte. Tutti i dettagli