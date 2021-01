Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.00 – Milan, ufficiale l’arrivo di Tomori – Il club rossonero ha depositato il contratto in Lega: ad ore è atteso il suo arrivo a Milano.

Ore 9.30 – Roma, chi sarà il prossimo allenatore? – Allegri, Sarri o la soluzione Mazzarri: ECCO TUTTI I NOMI.

Ore 9.15 – Mancini parla di Kokorin – Il ct dell’Italia ha parlato del neo acquisto della Fiorentina: «Io mi limito a quello che ho visto sul campo e assicuro che Kokorin è un campione. Uno che per i mezzi a disposizione avrebbe potuto giocare in qualsiasi squadra, compreso il Real. Con le sue potenzialità può fare quello che vuole e giocare dove serve. Seconda punta, esterno e ovviamente centravanti. Ripeto, le doti del calciatore sono quelle di un campione. Sicuramente avrà bisogno di un periodo di adattamento al nostro campionato, ma il valore di Kokorin è indiscutibile e da questo punto di vista la mossa della Fiorentina è stata molto buona»

Ore 9.00 – Milan, parla Weah – L’ex bandiera del Milan parla a 360°della stagione dei rossoneri. LE SUE PAROLE.

Ore 8.45 – Deferimento in arrivo per Lotito? – Si sono concluse indagini della Procura Federale dopo il caos tamponi che ha coinvolto la Lazio. Dopo le testimonianze del presidente Lotito, del dott. Ivo Pulcini e il confronto con la Procura di Avellino (per l’acquisizione degli elementi sul laboratorio Diagnostica Futura), sono state esplicitate tutte le contestazioni al club. Il patron biancoceleste, adesso, avrà 15 giorni per farsi ascoltare cercando e difendersi, arrivando magari al patteggiamento. I DETTAGLI.

Ore 8.20 – Caos Roma a Trigoria – Ieri i giocatori della Roma non volevano allenarsi. Un ammutinamento in piena regola. Rientrato dopo tre ore abbondanti di chiacchiere e scontri, ma indicativo di una tensione diffusa. I DETTAGLI.