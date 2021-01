Conferenza stampa Gasperini: «Il Milan è squadra anche senza Ibrahimovic»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan.

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è unico e singolare, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra, ha scombussolato le opinioni di tanti commentatori. Il Milan è stata capace di sopperire alla mancanza di Ibra e questo è un grandissimo merito. Il calcio singolo è importante, ma lo è più la squadra. In questo tipo di partite ti aspetti qualità di gioco, a volte non è così. È un momento particolare, speriamo che possa essere una partita in grado di soddisfare tutti, non è facile giocare al meglio. I presupposti ci sono per entrambe».

MORALE – «Domani ci aspetta una partita tanto attesa, tra due squadre che vogliono imporsi sul campo. Io non rinnego niente nemmeno delle ultime due partite, anche contro l’Udinese abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo davanti alla prima in classifica e cercheremo di fare la miglior prestazione possibile».

ASSENZA DEL PUBBLICO – «Manca l’applauso del pubblico, è una cosa bellissima. È la cosa migliore dopo un’azione o una giocata, è una cosa gratificante. La mancanza di pubblico toglie tanto».