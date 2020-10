Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

La nota di Spadafora – «Ho scritto al presidente Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport».

Il presidente Dal Pino positivo – «La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario».

Juventus-Napoli, verdetto rimandato – A meno di colpi di scena, il Giudice Sportivo nella giornata di oggi non dovrebbe emettere nessuna sanzione in merito a Juventus-Napoli. Questo perchè è stata aperta un’indagine da parte della Procura della FIGC per stabilire se il Napoli abbia rispettato tutti i protocolli.

Smalling, acquisto con brivido – A ritardare il passaggio di Chris Smalling alla Roma sarebbe stato un documento troppo pesante nella documentazione inviata dal club giallorosso alla Lega Calcio.

Nocerino: «Ibrahimovic è un trascinatore a prescindere» – Antonio Nocerino è stato intervistato da Gazzetta dello Sport e ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: «Ha cambiato la mentalità dei compagni già in allenamento: è da lì che comincia a “lavorare” su chi gioca con lui. Gli anni passano ma Ibra non cambia, tira il gruppo esattamente come faceva ai tempi di Allegri. Però penso che stavolta Kjaer gli abbia dato una mano: ha portato esperienza e tranquillità in difesa».

Juventus, il pizzino di Paratici – Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna torna sul famoso biglietto dimenticato nel Gennaio 2019 da Fabio Paratici in un ristorante. Su quel foglio compariva anche il nome di Federico Chiesa, valutato 50 milioni la cifra che più o meno pagheranno i bianconeri alla Fiorentina.