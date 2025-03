Ulivieri: «Italiano sta facendo bene al Bologna per una ragione molto semplice: non è rigido sulle sue idee. Ed è stato molto bravo su questo aspetto»

Le parole di Renzo Ulivieri, ex allenatore con un passato in Serie A, sulla stagione di Vincenzo Italiano con il Bologna. I dettagli

Renzo Ulivieri, decano degli allenatori italiani, della cui associazione è presidente, ha lasciato un segno a Bologna durante i suoi anni (e ha anche allenato un certo Roberto Baggio in rossoblu). A La Gazzetta dello Sport si è dichiarato non stupito del fatto che Vincenzo Italiano stia ripetendo la stagione scorsa, quando la squadra era guidata da Thiago Motta e ha conquistato un posto per la grande Europa. Oltre all’allegria che vive il gruppo, condizione necessaria per non sentire la fatica, la ragione dell’exploit è questa a suo parere:

«Semplicemente perché è molto bravo. E l’allenatore bravo non è quello che è rigido sulle proprie idee. No. È quello che “mixa”. Italiano è stato bravo a studiare bene la squadra che è andato ad allenare, i suoi giocatori. Fondendo il proprio credo col materiale umano e tecnico che ha trovato».