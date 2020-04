Un Milan sempre più “verde” in arrivo ma quanto peserà l’addio di Ibrahimovic?

Gazidis è pronto a svecchiare ulteriormente il Milan: si abbasserà ancora l’età media della squadra dopo l’addio dei senatori

Elliott ha intrapreso una strada ben precisa e nonostante l’età media del Milan sia tra le più basse in Serie A, in estate ci sarà una nuova “svecchiata”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan prepara un futuro nel quale i giovani costituiranno davvero l’ossatura della squadra.

Oltre all’addio (sempre più probabile) di Ibrahimovic saluteranno anche Biglia e Bonaventura. I tre porteranno via da Milanello una enorme fetta di esperienza, in campo e nello spogliatoio. Occhio anche al futuro di Kjaer e Begovic, sui quali, al momento, non ci sono certezze sugli eventuali riscatti. L’età media del Diavolo, dunque, scenderà ancora per la felicità di Elliott e Gazidis.