Under 21, Cambiaghi è una furia: «Strepitoso, che ci fa in Serie B?»

L’attaccante Cambiaghi è stato grande protagonista della vittoria dell’Italia Under 21 contro l’Irlanda

Nicolò Cambiaghi è stato il protagonista indiscusso della vittoria dell’Italia Under 21 contro l’Irlanda, valsa agli Azzurrini la qualificazione all’Europeo del 2023. Per La Gazzetta dello Sport è proprio l’attaccante di proprietà dell’Atalanta il migliore in campo con un 8 tondo tondo in pagella.

IL GIUDIZIO – «Spunta a destra, a sinistra, corre ovunque, dribbla, si inventa un gol strepitoso ed entra nel terzo. Che ci fa in B?».