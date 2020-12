Il comitato esecutivo del UEFA ha decretato che la fase finale dell’Europeo 2023 dell’Under 21 si giocherà in Romania e Georgia

Scelte Romania e Georgia come nazioni co-organizzatrici della fase finale Under 21. Le partite si giocheranno in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi, Poti, e due a Tbilisi). La partita d’apertura si giocherà in Romania mentre la finale in Georgia.