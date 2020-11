Under 21, Nicolato: «Contro la Svezia in campo chi ha avuto meno spazio»

Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia della partita tra Italia e Svezia Under 21

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia della partita contro la Svezia; match dal valore non significativo dopo che gli Azzurrini hanno già strappato il pass per il prossimo Europeo di categoria.

«Due mesi fa c’era una grande disparità nella condizione atletica, domani speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni. Ai ragazzi chiedo come sempre di spingere al massimo e di far vedere le loro qualità. Ci sarà un’ampia rotazione visto che siamo stati così bravi da qualificarci con una giornata d’anticipo è giusto approfittarne per vedere altri giocatori della rosa. Sarà un’occasione importante per chi ha avuto meno spazio».