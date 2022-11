USA, McKennie: «Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile»

Weston McKennie, centrocampista della Juve e degli USA, ha parlato degli obiettivi della squadra al Mondiale in Qatar

Weston McKennie, centrocampista della Juventus e degli USA, ha parlato in merito ai sui obiettivi nel prossimo Mondiale in Qatar.

OBIETTIVI – «Non c’è mai nulla di scontato o garantito fin quando non è tutto deciso. Quindi ricevere la chiamata (per i Mondiali ndr) è stato fantastico. Come per qualsiasi altra partecipante, credo che il nostro obiettivo sia andare avanti il più possibile e magari vincere. E credo che nessuno dei ragazzi abbia ambizioni differenti. Ovviamente tutti dicono che siamo una squadra giovane e che non abbiamo esperienza in tornei così o che non abbiamo esperienza a questi livelli. Ma vedete, sempre più gente in nazionale gioca in top club europei, fa esperienza e compete quotidianamente contro calciatori di alto livello. Quindi non credo che la giovane età sia un punto debole, anzi, credo possa essere la nostra forza. Avremo tanta energia, avremo la resistenza dalla nostra, avremo l’ostinazione di continuare a lottare, come una mosca che vola per casa e ti tormenta tutto il tempo. Quindi questo sarà positivo per noi».