Uva, vicepresidente Uefa: «Il Napoli può passare contro il Barcellona»

Il vicepresidente della Uefa, Michele Uva, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle possibilità del Napoli di passare il turno di Champions League conro il Barcellona.

NAPOLI BARCELLONA – «Saranno due partite straordinarie, così come le altre in Champions League ed Europa League. Il livello sta crescendo, ora tra andata e ritorno ci vuole approccio differente rispetto ai gironi. Quella col Barcellona è una sfida affascinante perché ci riporta a Diego Armando Maradona. Da super-italiano, spero veramente che sia una partita bellissima. Questo Napoli è in grado di vincere ovunque».