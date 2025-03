Vaciago: «Per lo scudetto ora è tutto in sospeso. Napoli-Inter ha fatto capire una cosa»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulla lotta scudetto in Serie A dopo Napoli-Inter. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago ha analizzato su Tuttosport l’eliminazione la lotta scudetto in Serie A dopo Napoli-Inter.

TUTTO IN SOSPESO – «Il caffè sospeso a Napoli è un caffè offerto a uno sconosciuto che verrà dopo. Né l’Inter né il Napoli sono così generose da offrire lo scudetto, ma a 12 giornate dalla fine (11 per Inter, Napoli e Atalanta) la classifica lascia tutto aperto o, se volete, in sospeso».

LIMITI – «Perché nessuno ha la forza di andare in fuga lungo questa salita, forse perché scarseggiano le energie e abbondano gli infortuni, forse perché dopo anni di squadre quasi perfette che, a un certo punto, si impadronivano del campionato, tutte le candidate al titolo hanno difetti che le zavorrano (…). Anche ieri l’Inter ha dato l’impressione di essere la squadra più forte del campionato per quantità e qualità di giocatori a disposizione, ma ancora una volta è parsa mancare della fame e della cattiveria con cui chiudeva le partite (o le sigillava) l’anno scorso. Anche ieri il Napoli ha dato l’impressione di essere una squadra di Antonio Conte, irriducibile e solida, oltretutto con un calendario che potrebbe mettere in discesa il finale. Stupisce, invece, l’andamento oscillante dell’Atalanta o forse non dovrebbe stupire, considerando la situazione Gasperini: forse è finito un ciclo tecnico e questo causa cali di tensione».