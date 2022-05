Vaciago: «Tonali? Ci insegna come vanno trattati i giovani»

Le parole del direttore di Tuttosport su Tonali dopo la partita con il Verona: «Ha dimostrato di essere un leader»

Intervenuto negli studi di Sky, il giornalista Guido Vaciago ha parlato di Sandro Tonali:

«Chissà che Ibrahimovic non abbia contribuito anche alla crescita di Tonali, Ibra non è una novità ma ieri sera mi ha colpito soprattutto Tonali. Ieri era la partita più importante, non contava la tecnica ma contava il carattere e questo ragazzo l’ha tirato fuori alla grande, dimostrando di essere un leader, è merce rarissima anche per la Nazionale. Il Milan ha trovato quello che può diventare il punto fermo di un Milan vincente e ci insegna come vanno trattati i giovani nelle grandi squadre».