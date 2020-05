Vagnati Toro: il nuovo direttore sportivo scalpita, deroga in arrivo per renderlo operativo

Davide Vagnati vuole subito iniziare la sua nuova esperienza al Torino: il club aspetta una deroga dalla Lega per farlo lavorare

Davide Vagnati non vede l’ora di ricominciare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo della SPAL sta aspettando il via libera per iniziare a lavorare nella nuova realtà granata. Il Toro ha richiesto al Consiglio di Lega una deroga per permettere a Vagnati di essere immediatamente operativo, senza quindi dover attendere il primo luglio, data d’inizio della prossima stagione.

Appena il Consiglio di Lega (è probabile che si riunisca già nei prossimi giorni) delibererà il probabile via libera, l’ex Spal potrà debuttare al Filadelfia come nuovo responsabile dell’area sportiva, e successivamente essere ufficializzato. È atteso a Torino da un momento all’altro.