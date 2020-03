Valencia Atalanta, Toloi in dubbio per la sfida del Mestalla

Valencia Atalanta, si avvicina la sfide del Mestalla. Toloi lavora a parte, il brasiliano è in dubbio per la sfida di martedì

Si avvicina una sfida storica per l’Atalanta, nonostante il periodo di incertezza la squadra di Gasperini dovrà scendere in campo al Mestalla per poter chiudere la pratica qualificazione.

Al momento l’unico ad essere in dubbio è Rafa Toloi, il brasiliano è ancora alle prese con i fastidi che lo hanno tenuto fuori dal campo nel match con il Lecce. Già da domani ci saranno indicazioni più precise sulle condizioni del centrale.