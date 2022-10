Valencia, UFFICIALE: Gayà rinnova il contratto fino al 2027

Il terzino del Valencia ha rinnovato il suo contratto con il club spagnolo fino al prossimo 30 giugno 2027

Il Valencia ha rinnovato il contratto a José Luis Gayà fino al prossimo 30 giugno 2027. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club spagnolo.

COMUNICATO – «Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di José Luis Gayà fino al 30 giugno 2027. Il capitano del Valencia CF prolunga il suo legame con il club con un nuovo contratto per cinque stagioni a partire da quella in corso. José Luis Gayà (25/05/1995) è entrato a far parte dell’Accademia del VCF all’età di 11 anni e da allora ha compiuto tutti i passi necessari per diventare un riferimento sportivo ed emotivo del Valencia CF. Da capitano a leggenda».