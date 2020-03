Valentina Giacinti: «Mi alleno anche con gli oggetti di casa» – VIDEO

In un’intervista a DAZN Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha parlato di come sta passando l’emergenza Coronavirus

L’attaccante del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha parlato ai microfoni di DAZN di come sta passando l’emergenza Coronavirus. Queste le parole della giocatrice rossonera.

«Come va? È davvero difficile poter rispondere. Cercheremo in tutti i modi di seguire le regole, per stare meglio e uscire da questa situazione davvero difficile. Mi sto allenando anche in casa, facendo esercizi a corpo libero oppure seguendo dei videogiochi tramite la tv. Mi piace pensare ad esercizi alternativi visto che non posso giocare su un campo da calcio».