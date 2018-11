Van Dijk attacca Sergio Ramos: «Non è il migliore centrale del mondo, io evito certe situazioni…»

Il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk parla di Sergio Ramos non ritenendolo il miglior centrale al mondo e attaccando certe situazioni in cui spesso si trova lo spagnolo…

Dopo sei mesi dalla finale di Champions League, è ancora sfida aperta tra Liverpool e Real Madrid. Il difensore olandese dei ‘Reds’, Virgil van Dijk, interpellato su Sergio Ramos e il fallo che costrinse il compagno di squadra Salah a uscire anzitempo dalla sfida di Kiev, ha risposto così: «Ramos non è il migliore centrale al mondo. E’ un grande giocatore che rispetto per tutto quello che ha vinto, ma non è il mio tipo di giocatore. Il mio centrale preferito è Varane, è eccellente e ha già vinto tanto pur essendo giovane» le parole rilasciate a de Telegraaf.

Van Dijk ha poi proseguito: «Non ho il motivo di difendere Ramos, cerco di evitare molte situazione in cui va a cacciarsi. Il suo intervento su Salah nella finale di Champions? Non so se sia stato intenzionale, ma quando Momo è uscito l’atteggiamento del Real è cambiato. Come? Improvvisamente Marcelo, Benzema e Cristiano Ronaldo hanno iniziato ad assediare Alexander-Arnold lasciando libero tutto il lato destro del campo. Con Salah non lo avrebbero mai fatto. Con lui la partita sarebbe stata diversa».