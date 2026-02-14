Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Vanoli dopo Como Fiorentina: «Complimenti ai ragazzi, dobbiamo mantenere i piedi per terra! Da quando sono arrivato…»

Published

52 minuti ago

on

By

Vanoli Fiorentina Verona

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro li Como in campionato: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Como Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato così il successo raccolto dai suoi nel 25° turno di Serie A 2025/26.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SUL MATCH – «Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como. Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato».

FAGIOLI – «Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria».

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l’Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero8 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto1 giorno ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×