Vanoli dopo Como Fiorentina: «Complimenti ai ragazzi, dobbiamo mantenere i piedi per terra! Da quando sono arrivato…»

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro li Como in campionato: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Como Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato così il successo raccolto dai suoi nel 25° turno di Serie A 2025/26.

SUL MATCH – «Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como. Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato».

FAGIOLI – «Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria».

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l’Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità».