VAR, cambia tutto! IFAB verso una svolta storica: il 28 febbraio il via libera per le doppie ammonizioni

VAR, cambia tutto: IFAB verso una svolta storica. Il 28 febbraio atteso il via libera all’intervento anche sulle doppie ammonizioni

L’International Football AssociationConsiglio (IFAB), lche stabilisce le regole del gioco del calcio, è pronto a introdurre una modifica rilevante al protocollo VAR. Durante l’assemblea del 28 febbraio in Galles – il meeting annuale chiamato a formalizzare le proposte discusse a gennaio a Londra – verrà infatti valutato il via libera all’estensione dell’intervento del VAR anche nei casi di espulsione per doppia ammonizione.

Ad oggi il VAR può intervenire solo in quattro situazioni: gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. La novità consisterebbe nell’ampliare il perimetro d’azione: in presenza di un chiaro errore, gli ufficiali al video avrebbero la possibilità di richiamare l’arbitro anche su un secondo cartellino giallo, permettendo così di correggere decisioni che finora non erano revisionabili.

Si tratterebbe di un cambiamento storico, poiché fino a questo momento le doppie ammonizioni sono sempre rimaste escluse dal protocollo VAR. L’assemblea del 28 febbraio potrebbe dunque segnare un passaggio decisivo verso un utilizzo più esteso e incisivo della tecnologia arbitrale.