Var sotto accusa anche in Spagna, la rabbia del Real Madrid dopo il caso Gerard Martin

Var sotto accusa anche in Spagna, la rabbia del Real dopo il caso Gerard Martin: monta la polemica per l’episodio in Atletico Madrid Barcellona

Il tema VAR continua ad accendere il dibattito anche in Spagna, dove nelle ultime ore è stato Mundo Deportivo a firmare un editoriale molto duro sul rapporto tra tecnologia, arbitraggio e polemiche attorno al Real Madrid. Il quotidiano catalano parte dall’episodio che ha coinvolto Gerard Martín nella sfida tra Atlético Madrid e Barcellona, una delle azioni più discusse del fine settimana. In quel caso il difensore blaugrana era stato inizialmente espulso, ma il provvedimento era stato poi corretto dopo revisione al monitor, con il cartellino rosso trasformato in ammonizione. L’episodio ha generato forti reazioni nel post partita e ha riaperto il confronto sul peso del VAR nel calcio spagnolo.

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Secondo Mundo Deportivo, la polemica mediatica scoppiata attorno a quella decisione rappresenterebbe l’ennesima dimostrazione di come ogni intervento arbitrale non favorevole ai blancos finisca per produrre una pressione enorme sull’ambiente arbitrale. Il giornale, in particolare, ha difeso la legittimità dell’intervento del VAR, sostenendo che il protocollo consenta la correzione di un rosso diretto ritenuto chiaramente errato. Proprio questo è il punto centrale dell’analisi del quotidiano, che attacca in modo frontale la narrativa costruita attorno al caso e invita il CTA a non farsi condizionare dal clamore esterno. Va però segnalato che, nelle ore successive, il Comité Técnico de Árbitros ha espresso una lettura differente della giocata, sostenendo che il VAR non avrebbe dovuto correggere la decisione iniziale e che l’azione di Gerard Martín andava considerata da espulsione.

Il caso, quindi, resta apertissimo e conferma quanto il tema arbitrale sia esplosivo anche oltre i confini italiani. Da una parte c’è la linea fortemente polemica di Mundo Deportivo, che legge l’episodio come simbolo di una battaglia più ampia contro vecchi equilibri del calcio spagnolo. Dall’altra ci sono gli organismi arbitrali, che dopo aver diffuso anche l’audio del dialogo tra campo e sala VAR hanno poi corretto la valutazione finale in sede tecnica. In mezzo resta una certezza: il nome di Gerard Martín è diventato il centro di uno dei casi arbitrali più discussi del momento nella Liga.