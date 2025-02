Varane: «A Como un progetto speciale, c’è una cosa che mi attrae. Vi racconto il mio ruolo»

Le parole di Raphael Varane, ex difensore centrale francese, sul progetto del Como nel quale è coinvolto. Tutti i dettagli

Raphael Varane ha parlato al The Athletic del suo ruolo e del progetto con il Como.

COMO – «Como è un progetto speciale. È una visione diversa. Si tratta di ambizione, ma anche di valori. È anche un contesto molto speciale, un posto dove posso dare il mio contributo e aiutare a sviluppare il club».

RUOLO – «Mi piace costruire progetti che abbiano una visione, una strategia per creare cose innovative. È proprio questo lato innovativo che mi attrae. Vogliamo creare qualcosa dove loro possano davvero capire come progredire e offrirgli un’esperienza unica che li segnerà sia come giocatori che come persone. Trasmettere certi valori che gli serviranno, qualunque cosa accada».

ADDIO AL REAL MADRID – «Avevo l’impressione di non poter fare più di quanto avessi già fatto, di non poter evolvere come volevo. Il Madrid è stato eccezionale, ma avevo già fatto tutto».