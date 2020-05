Ciro Immobile e il Napoli: un matrimonio difficile, quasi impossibile. Ma l’attaccante non direbbe di no a De Laurentiis

«Ciro Immobile andrebbe a piedi a Napoli». A dirlo è il giornalista Ciro Venerato di Rai Sport che, intervenuto nel corso di Tv Luna a Goal Show, ha parlato del calciomercato del club di De Laurentiis.

«Il sogno di Gattuso per il dopo Milik è Immobile. Mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo: se Lotito gli dicesse che ha raggiunto un accordo con De Laurentiis, Immobile andrebbe a piedi a Napoli, pur di giocare in azzurro ed essere allenato da Gattuso, quindi non resta che trovare un accordo tra Napoli e Lazio».