Venezia-Bologna, cambio in porta per Italiano? Ecco perché potrebbe puntare su Ravaglia al posto di Skorupski

Le ultime sulla possibile scelta in porta di Vincenzo Italiano per la prossima sfida del Bologna contro il Venezia. Tutti i dettagli

Il Bologna, reduce dall’esaltante 5-0 con la Lazio e dal raggiungimento del quarto posto, fa i conti e non può che essere felice per una squadra dove segnano tutti. Proprio l’ultima gara, contrassegnata da 5 marcatori diversi, ne è la dimostrazione e non può che rendere ancora più interessanti le prospettive per il futuro: Ma Italiano deve pensare anche a quanto accade dietro e segnatamente alla figura del portiere.

Secondo il Corriere dello Sport, quotidiano informato sulle vicende di casa rossoblu, per la prossima gara ci sarà un avvicendamento tra i pali. Federico Ravaglia, 25 anni, finora 10 presenze in stagione, potrebbe prendere il posto di Lukasz Skorpuski, impegnato in nazionale con la sua Polonia. Tenendo conto della possibilità di lavorare a tempo pieno con la squadra e anche dell’imminente semifinale di Coppa Italia con l’Empoli, non è improbabile che l’italiano trovi maggiore spazio, a partire proprio dall’importante trasferta di Venezia dove è necessario fare bottino pieno per rafforzare le aspirazioni di grande Europa.