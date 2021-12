Venezia, Collauto: «Juve? Abbiamo il dovere di giocarcela»

Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in vista della sfida alla Juve di Allegri. Le sue dichiarazioni

Il ds del Venezia, Mattia Collauto, ha parlato in conferenza stampa verso Venezia Juve. Ecco le sue dichiarazioni.

JUVE – «Abbiamo perso punti importanti in casa quindi andranno presi altrove. Già sabato dovremo provarci con la Juventus. Fino a pochi anni fa gare così le guardavamo in TV, quindi stringiamoci attorno alla squadra e tentiamo l’impresa. Chiaro che è una partita veramente difficile, ma abbiamo l’obbligo di guardarli in faccia e di tentare il colpo».

VERONA – «La partita con il Verona può andare a rappresentare per noi un fardello, o, in alternativa, un’occasione di maturazione da cui trarre esperienza. La strada che noi abbiamo scelto è la seconda, perché dal giorno successivo a quella sconfitta tutti hanno voltato pagina con la volontà di ripartire. Di quella partita ci sono anche delle cose che abbiamo fatto molto bene, ad esempio nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra che vale la Serie A, mettendo in difficoltà i gialloblù come raramente era accaduto nel corso di questa stagione. Poi nel secondo tempo per una serie di fattori, in primis l’inesperienza, è andata come tutti sappiamo. Il calcio è questo, regala emozioni in entrambe le direzioni. Dobbiamo essere in grado di affrontare le difficoltà, non solo ora, ma anche in futuro, perché questa società sta attraversando un iter di crescita in cui queste dinamiche sono funzionali al percorso stesso. Io sono convinto che questi ragazzi che ci daranno soddisfazioni, la squadra è quella che il Club vuole vedere perché cerca di proporre il proprio gioco e dà tutto sia nelle vittorie che nelle sconfitte».