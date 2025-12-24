Venezia, arriva il comunicato: il club garantisce massima solidità economica in vista della sessione di mercato

Venezia, nota ufficiale del club: rassicurati i tifosi sulla piena solidità finanziaria in vista del mercato. Tutti i dettagli

Il Venezia ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per fare chiarezza sulla situazione finanziaria del club. Il comunicato arriva in risposta alla valutazione della nuova commissione indipendente incaricata di monitorare i conti delle società, che per il mercato di gennaio ha imposto una sessione “a saldo zero” a quattro club di Serie B: Cesena, Frosinone, Padova e lo stesso Venezia.

COMUNICATO – “Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio“.

La società lagunare ha voluto rassicurare i tifosi, precisando che, qualora si rendesse necessario intervenire sul mercato, il club sarà comunque in grado di operare liberamente nella finestra invernale, senza limitazioni tali da compromettere la programmazione sportiva.

