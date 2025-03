Venezia, Di Francesco chiede concentrazione: «Napoli? Ci sentiremo bravi a fine stagione. Contro il Bologna...»

Di Francesco, allenatore del Venezia, in conferenza stampa torna a parlare del pareggio contro il Napoli, con un occhio alla sfida sul Bologna

In conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna, valida per il 30° turno di Serie A, mister Eusebio Di Francesco è tornato anche sul pareggio col Napoli che ha anticipato la sosta.

Queste le dichiarazioni del tecnico del Venezia: Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l’obiettivo finale, sennò tutto il resto non conterà più niente. Dobbiamo rimanere ancorati a questo gruppo di squadre che lotta per rimanere in A fino alla fine. Tutte le altre cose oggi non contano, conta solo il Bologna“.

SUL MATCH CONTRO IL BOLOGNA: «Il doppio attaccante ci può stare, le soluzioni possono essere tante. All’andata il risultato è stato negativo, ma nella prima mezzora ricordo che avevamo fatto un’ottima partita»