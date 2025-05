Venezia Fiorentina, i convocati di Palladino per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Kean

Venezia Fiorentina, i convocati del tecnico Palladino per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Kean! La lista completa dei viola

Domani alle 18:30 lo stadio Penzo sarà teatro del match di Serie A tra Venezia e Fiorentina. Raffaele Palladino ha ufficializzato la lista dei convocati: assente Nicolò Zaniolo per squalifica, mentre Moise Kean non sarà disponibile a causa dell’infortunio alla coscia subito giovedì. In attacco, spazio per Tommaso Rubino. Una sfida tutta da seguire! La lista completa:

CONVOCATI FIORENTINA

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Dodo, Moreno, Pongracic, Comuzzo, Marì, Ranieri, Parisi, Gosens

Centrocampisti: Colpani, Mandragora, Adli, Richardson, Ndour, Folorunsho, Fagioli

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Caprini, Rubino.