Venezia Milan, chi si rivede! L’annuncio di Di Francesco in conferenza stampa: «È tornato in gruppo, un primo passo»

Venezia Milan, si rivede Stankovic! L’annuncio di Di Francesco in conferenza stampa: «È tornato in gruppo, un primo passo»

Nel corso della conferenza stampa odierna che anticipa la gara di domenica 27 aprile alle ore 12.30 Venezia Milan, ha parlato Eusebio Di Francesco, tecnico dei veneti, chiarendo la situazione sulle condizioni di Filip Stankovic.

PAROLE – «Si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo, step by step valuteremo poi il da farsi, per coinvolgerlo».