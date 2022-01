Venezia, Okereke è rinato: ora vuole restare in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Okereke è rinato con la maglia del Venezia e ora vuole segnare ancora per restare in Serie A

David Okereke ha segnato il gol dell’1-1 tra Venezia ed Empoli ed è salito a quota 5 reti in campionato. Un ottimo bottino fino a questo momento con i lagunari che pensano ora di riscattarlo dal Bruges. La cifra per acquistarlo a titolo definitivo si aggira attorno ai 12 milioni di euro, un investimento importante che potrebbe però fruttare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Venezia starebbe pensando di riscattare Okereke pensando anche poi a una cessione “immediata” a prezzi più alti contando anche sulla voglia di esplodere in Serie A del ragazzo che intanto punta la doppia cifra in campionato.