Venezia Sampdoria, l’incubo dei doriani continua. La squadra di Gregucci perde 3-1 e rimanda il ritorno alla vittoria

Venezia Sampdoria 3-1: lagunari troppo forti, blucerchiati in crisi profonda. Continua il momento difficile della squadra doriana.

Venezia Sampdoria si conclude con un netto 3-1 che racconta la superiorità dei padroni di casa e le difficoltà sempre più evidenti della squadra di Pirlo. Al “Penzo” i lagunari dominano per lunghi tratti, mostrando un gioco fluido e organizzato, mentre la Samp fatica a trovare ritmo e continuità. Solo nella ripresa arriva una reazione, ma troppo tardiva per cambiare l’esito del match.

Nel primo tempo, dopo un avvio equilibrato, la gara si accende con un episodio chiave: al 12’ viene annullato correttamente un gol a Depaoli per fuorigioco. Da quel momento il Venezia prende il controllo del campo e al 20’ passa in vantaggio con Busio, bravo a sfruttare un’incertezza della difesa blucerchiata. La squadra di Vanoli continua a spingere e al 34’ raddoppia con Hainaut, che insacca dopo una splendida azione corale. Solo un super Ghidotti evita un passivo ancora più pesante con due interventi decisivi. Il primo tempo si chiude così sul 2-0, con la Sampdoria incapace di reagire e in evidente difficoltà mentale e fisica.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Nella ripresa il Venezia sembra gestire il vantaggio senza affanni, ma al 67’ un errore difensivo riapre la partita: Henderson trova il gol del 2-1 con una rasoiata precisa dal limite. Per alcuni minuti si accende la speranza: la Sampdoria cresce, spinge e sfiora il pareggio prima con Coda e poi ancora con Henderson, ma al 77’ arriva la doccia fredda. Fila chiude definitivamente i conti con il 3-1, riportando entusiasmo sugli spalti e condannando la Samp a un nuovo stop pesante.

Il finale di Venezia Sampdoria è amaro per i liguri, ultimi in classifica e con numeri sempre più preoccupanti: quattro punti separano i blucerchiati dai playout e sei dalla salvezza diretta. La squadra appare fragile e sfiduciata, in attesa di rinforzi che arriveranno solo nel mercato di gennaio.

Per il Venezia, invece, è una vittoria di forza e maturità, che conferma la squadra tra le più solide e spettacolari della Serie B. Vanoli può sorridere: i suoi ragazzi hanno mostrato qualità, intensità e concretezza.

Un altro passo falso per la Sampdoria, che dovrà ritrovarsi in fretta per evitare che la stagione si trasformi in un incubo.