Conferenza stampa Zanetti: «Non siamo inferiori a nessuno. Ci serve continuità»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa. Le sue parole:

DIFESA – «Ogni partita abbia la sua storia, abbiamo sempre un’identità chiara, che però va al di là del sistema di gioco. Più che sistema ho cambiato principi domenica, mettendoci a specchio con il Torino. Con il Genoa potrebbe non esserci la stessa esigenza. Ci serve continuità e ci serve una serie di risultati utili per acquisire fiducia, abbiamo dovuto rimettere il piede nella zona calda per tirare fuori tutto quello che abbiamo. Credo che questa squadra non sia inferiore a nessuna delle altre squadre che stanno lottando per salvarsi».

GENOA – «Squadra più coraggiosa grazie alle nuove idee portate da Blessin. Lavorano bene sulle ripartenze. Non costruiscono tantissimo ma verticalizzano tanto, colpendo in velocità. Sono una squadra pericolosa, con giocatori importanti in rosa, quindi la gara è aperta a tutti i risultati. Abbiamo tutti voglia di svoltare la stagione, anche loro».

NSAME – «E’ al 60% e credo che già così ci possa dare una mano, ma gli serve ancora un po’ di tempo».