Venezia, Zanetti: «Abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Classifica? Mai guardata»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato dopo la vittoria in rimonta in casa del Torino. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport Paolo Zanetti ha parlato dopo Torino-Venezia.

PARTITA – «La verità è che come ci aspettavamo il Torino è arrivato molto aggressivo e all’inizio non riuscivamo a contrastarli. Allora ci siamo messi a specchio e li abbiamo sorpresi sui duelli. Noi dovevamo assolutamente tirare fuori qualcosa in più, venivamo da un periodo in cui eravamo in difficoltà e alla fine abbiamo preso questi tre punti».

CLASSIFICA – «Non l’abbiamo mai guardata, anche perché abbiamo una partita in meno. Dovevamo avere consapevolezza dei nostri mezzi, era prevedibile trovare difficoltà contro le prime della classe. Oggi è arrivata una vittoria sofferta, è un nuovo inizio ma soprattutto una risposta di carattere da parte della squadra».

SVOBODA – «Oggi abbiamo dovuto cambiare qualcosa all’ultimo. Svodoba è stato bravissimo, ha fatto una partita importante, viene fuori in queste partite. Non voglio far passare il messaggio che i ragazzi nuovi non hanno un’anima, ma abbiamo fatto delle scelte per alzare il tasso tecnico perdendo magari in intensità. Ma il nostro è un progetto a lungo termine».