Venezia, Zanetti: «Momento difficile, non dobbiamo perdere la bussola»

Il tecnico del Venezia Zanetti ha parlato al termine della gara persa pesantemente contro il Sassuolo

Delusione inevitabile per Zanetti dopo la sconfitta del suo Venezia contro il Sassuolo. Il tecnico lagunare così ha parlato ai microfoni di DAZN:

GARA – «Dobbiamo compattarci e continuare a lavorare sodo. Siamo in un momento di difficoltà, anche gli episodi non ci stanno sorridendo ma la sconfitta è meritata anche se il punteggio è bugiardo».

RETROCESSIONE – «Non c’è paura, la componente mentale in questo momento fa la differenza. Facciamo errori di inesperienza, siamo dentro una morsa e dobbiamo trovare la forza di uscirne. Lo spirito però si è visto, abbiamo fatto di tutto per provare a riprenderla. Non dobbiamo perdere la bussola»