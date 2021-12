Ventola: «Messi è il più forte, non è un’ingiustizia avergli dato il Pallone d’Oro»

Nicola Ventola ha parlato durante la Bobo Tv dell’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi: le sue parole

MESSI – «Se uno deve essere obiettivo, non c’è paragone negli ultimi 15 anni tra Messi e tutti gli altri. Lui è il più forte. Poi è normale che lo vincano anche altri, si sa che contano anche altri fattori come numeri, trofei e statistiche. Ma Messi è il più forte. Questo per dire che non si definire un’ingiustizia il Pallone d’Oro assegnato quest’anno all’argentino».