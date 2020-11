Ventura torna su Italia Svezia: «Ambiente negativo, partita segnata in partenza»

Gian Piero Ventura è tornato su quell’Italia-Svezia che costò il Mondiale agli Azzurri

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico dell’Italia, in una intervista ai microfoni di Fanpage è tornato a parlare di quel maledetto Italia-Svezia; partita che costò il Mondiale agli Azzurri.

«È stata una partita segnata in partenza, perché l’ambiente era estremamente negativo. Ricordo invece con più sofferenza l’andata, in cui abbiamo perso 1-0 senza aver subito un tiro in porta, con un tiro deviato, dopo aver sbagliato due gol a porta vuota e dopo aver preso un palo, con la palla che ha camminato sulla linea. Quella la ricordo con rammarico, l’altra si era invece creata una situazione di forte difficoltà, figlia non tanto di un aspetto calcistico ma di tante altre cose di cui preferisco non parlare più».