Sampdoria, Venuti spiega il momento blucerchiato: «Siamo dentro un frullatore di emozioni negative, ma il gruppo è sano. Ci dispiace non aver rispetto le aspettative»

Venuti, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiale di un quotidiano sportivo italiano

La Sampdoria vive da un anno e mezzo l’incubo della zona retrocessione. La classifica piange, ma le recenti vittorie hanno restituito un minimo di ossigeno. Lorenzo Venuti, jolly difensivo blucerchiato, analizza su Tuttosport il momento difficile, difende il gruppo e traccia l’obiettivo per il futuro.

COME CI SI SENTE – «Ci si sente dentro un frullatore di emozioni negative. Il dispiacere è tanto nel non rispettare le aspettative che ci eravamo prefissati come squadra e singoli. A volte sento dire che ai giocatori non gliene frega niente. Vi assicuro che non è così. Siamo i primi a essere dispiaciuti».

TROPPE DOMANDE – «Le domande ce le poniamo. Forse anche troppe. E quando sposti troppo il focus sul chiederti il perché, cercando colpe e cause, poi non riesci a trovare le soluzioni. Ci sono periodi, annate che non vanno bene e in cui non puoi darti un perché. Ci vuole tempo».

LA VITTORIA CON LA CARRARESE – «Ma lo spirito, l’atteggiamento è stato lo stesso anche in molte altre gare. Il comune denominatore è sempre lo stesso. Cerchiamo di fare la partita. Poi abbiamo dei limiti, dei problemi. L’atteggiamento c’è. Lo vedo tutti i giorni, vivo lo spogliatoio. Non è mai mancato. Nessuno da un anno e mezzo si è tirato indietro».

DUTTILITÀ – «Io ho sempre puntato sull’essere a totale disposizione degli allenatori. Ho avuto la fortuna di incontrare mister bravi che mi hanno dato tanto. Tra questi ci sono De Zerbi e Italiano».

FOTI È UN GIOCHISTA – «Sì, ha un’idea di calcio moderno, propositivo, che punta al dominio del pallone. Penso parlino le ultime prestazioni al di là dei risultati. C’è stato un cambiamento. In questa idea di gioco molti giocatori si stanno riconoscendo».

FUTURO – «Mi piacerebbe molto fare l’allenatore in futuro. Provo soddisfazione a veder realizzate le cose in campo. Mi piace dare consigli, in linea con le indicazioni del mister».

