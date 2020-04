Veretout svela: «Avevo tante offerte ma ho scelto la Roma per un motivo»

Jordan Veretout ha rilasciato una lunga intervista ad Eurosport parlando dell’arrivo alla Roma e del rapporto con Fonseca

Jordan Veretout ha rilasciato una lunga intervista ad Eurosport parlando dell’arrivo alla Roma e del rapporto che con i compagni e con Fonseca. Le parole del francese.

LOCKDOWN – «È un po’ lungo. Sono con la mia famiglia e tutti sono in buona salute, questa è la cosa principale. Ma è certo che mi manca la vita di prima. Speriamo di uscire da questo confino il più rapidamente possibile. Roma è generalmente una città in movimento, dove ci sono turisti. È molto strano vederla così calma. È come una città morta».

RIPRESA – «È ovvio che dovremo stare attenti. Siamo ansiosi di ricominciare ma non dovremo giocare con la nostra salute, questo è il più importante. Ci vorranno diverse settimane prima di rientrare con la squadra, ma dopo potremo giocare».

PORTE CHIUSE – «Siamo qui per giocare di fronte al pubblico e dare loro gioia. Ho già giocato una partita a porte chiuse con Nantes. È difficile entrarci dentro. Si ha l’impressione che sia più una partita di allenamento che una partita di campionato».

PERCHE LA ROMA – «C’erano altri club, è vero. Poi ho avuto un colloquio con l’allenatore al telefono, ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l’opportunità di giocarci contro in queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho potuto vedere che giocare all’Olimpico di fronte ai tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento».

FONSECA – «È un grande allenatore. Ha molto carisma, tutti lo ascoltano. A terra, è molto forte. Abbiamo notato che abbiamo messo nei guai molte squadre in questa stagione. Ogni giorno, durante l’allenamento, cerca di farci progredire. L’intero team sta migliorando e spero che continuerà. È un allenatore che vuole segnare gol in una partita offensiva. C’è stato un periodo in cui stavamo meno bene ed è stato in grado di stringere la vite. Il suo adattamento è uno dei suoi punti di forza».

BILANCIO STAGIONE – «Titolare? È molto bello, specialmente in un grande club come la Roma. Ma penso di poter fare di meglio, non faccio affidamento su ciò che ho imparato e devo ancora lavorare molto. Sappiamo che la pressione è grande qui. I tifosi sono sempre stati dietro di noi in questa stagione, nonostante le difficoltà. Anche Javier Pastore, che parla francese, mi ha aiutato molto, vado molto d’accordo con lui. Ho giocato contro di lui quando ho iniziato con Nantes, era al PSG. Oggi siamo compagni di squadra e lo ringrazio per il suo aiuto. È una prima stagione molto buona per me e spero che finisca bene, con obiettivi collettivi che saranno raggiunti».

ASTORI – «Era un grande giocatore e un grande capitano, dentro e fuori dal campo. Era una persona umile ed eccezionale. Quello che ha mostrato a terra, non potrei mai fare come lui. Do il massimo per assomigliarlo, soprattutto umanamente. Era una persona d’oro».

DE ROSSI – «L’ho perso per un anno, è anche una leggenda con Totti. Mi sarebbe piaciuto giocare con giocatori del genere. Ho visto il video in cui DDR si traveste per andare in Curva Sud durante l’ultimo derby. È straordinario. È innamorato di questo club, è un uomo di Roma».