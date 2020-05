Verona, agente Faraoni: «Napoli su di lui, ma prima deve cedere Hysaj»

L’agente di Davide Faraoni conferma l’interesse del Napoli verso il proprio assistito: le parole sul futuro del difensore

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Mario Giuffredi, procuratore di Davide Faraoni, ha parlato del futuro del giocatore dell’Hellas Verona.

«Vi posso dire che il Napoli è su Faraoni. Piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino il Napoli deve cedere Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a prendere il suo posto. Da qui ai prossimi mesi vedremo gli sviluppi in merito».