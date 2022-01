Verona, Barak piace in Premier League: l’Hellas lo valuta 20 milioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Verona: Barak è finito nelle big italiane ma non solo. Il ceco piace anche in Premier League

Le ultime due stagioni di Antonin Barak, prima con Juric e ora con Tudor in panchina, hanno rilanciato la carriera del calciatore che adesso è finito nelle big italiano e non solo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sul centrocampista ci sarebbero gli occhi della Premier League; in particolare di Newcastle e West Ham che lo seguono da molto vicino.

Il Verona valuta Barak circa 20 milioni di euro, dopo averlo riscattato la scorsa estate per soli 6 milioni. Difficile però che l’Hellas lo lasci partire a gennaio, tutto è quindi rimandato a fine stagione.