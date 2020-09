Verona, Cetin: «Voglio dimostrare di essere all’altezza» – FOTO

Il neo acquisto del Verona, Mert Cetin, ha scritto un messaggio sulla sua nuova avventura con il club veneto

Mert Cetin, neo acquisto del Verona, ha scritto un messaggio attraverso il proprio profilo di Instagram sulla sua nuova avventura. Ecco le sue parole:

«Passano i giorni, siamo arrivati alla vigilia della prima giornata di campionato e mi sento sempre più gialloblu. Ringrazio l’Hellas Verona per la fiducia che fino dall’inizio e ancora di più negli ultimi giorni ha dimostrato nei miei confronti. Una stima e considerazione che per me è motivo di orgoglio e di grande stimolo. Voglio dimostrare di essere all’altezza di questa grande opportunità che mi è stata data e voglio conquistarmi sul campo la stima di questa piazza e dei suoi tifosi. Dai Verona!»