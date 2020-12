Verona, D’Amico: «Inter? Giocheremo con ambizione. Faraoni resta»

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro l’Inter: le sue dichiarazioni

ASSENZE – «Da un po’ di mesi sono una costante, purtroppo abbiamo molte defezioni in attacco. Ma sono sicuro che i subentranti daranno il loro contributo alla squadra».

INTER – «Il mister ha preparato bene la partita. Affrontiamo una squadra che lotterà per lo Scudetto, sarà una partita difficile ma la giocheremo con l’ambizione di fare bene».

FARAONI – «Faraoni non è sul mercato. Non ha valutazione, non la facciamo nemmeno perché non verrà ceduto».

JURIC – «Ha grande furore, in settimana è sempre lo stesso e i risultati gli stanno dando ragione».