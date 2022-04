Verona, tre nomi per sostituire D’Amico nel ruolo di direttore sportivo

Intrigo di Ds in casa Verona: l’addio di D’Amico verso l’Atalanta, lascia aperta la posizione. Tre i nomi per sostituirlo

Il Verona ieri sera ha fatto l’impresa in casa dell’Atalanta. La vittoria è frutto di un lavoro importante fatto da Tudor e dalla società. Una partita che potrebbe aver visto anche alcuni scenari futuri in ambito dirigenziale. D’Amico corteggiato dall’Atalanta per il dopo Sartori, potrebbe lasciare vacante il ruolo di Ds in casa scaligera.

Tre i nomi per sostituirlo: Faggiano della Sampdoria, Marchetti del Cittadella e Accardi dell’Empoli. Il futuro del Verona passa anche dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Lo scrive L’Arena.