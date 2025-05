Verona, il presidente Fontana: «Salvezza eletrizzante; Zanetti? Aveva un obiettivo e...»

Le parole di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati e tifoso del Verona, dopo la salvezza degli scaligeri

Il presidente della Camera dei Deputati e grande tifoso del Verona Lorenzo Fontana è stato intervistato dal Corriere di Verona. Di seguito le sue parole sulla salvezza degli scaligeri.

FINALE DI STAGIONE – «Elettrizzante. Ci siamo accorti presto che da altri campi non sarebbero arrivati risultati che fossero d’aiuto. Il secondo tempo è stato in apnea. Era chiaro che dipendeva tutto da noi. A perdere saremmo andati allo spareggio, eventualità da scongiurare. La preoccupazione è svanita solo alla fine, anche se al gol di Bradaric ho tirato un sospiro di sollievo. L’Empoli stava premendo e aver segnato quella rete, tra l’altro di buonissima fattura, ci ha dato respiro in un momento cruciale. E dopo il Verona si è difeso con attenzione, rischiando poco».

BILANCIO DEL CAMPIONATO – «Salvarsi per l’Hellas non è mai scontato. Lo dice la storia del Verona. Il club, in questi anni, ha dovuto lavorare con budget contenuti, con gli occhi fissi sul bilancio. Restare in Serie A è sempre una grande impresa. Il campionato è stato altalenante e il morale ha risentito di certe sconfitte pesanti. Con l’Atalanta, con l’Inter, ma anche con il Monza e l’Empoli. Batoste che però sono servite, che hanno scosso il gruppo. L’Hellas è stato premiato per la tenacia e quasi mai è stato nella fascia delle retrocesse. È indicativo».

CONFERMA DI ZANETTI – «Aveva un obiettivo da raggiungere, ossia salvarsi, e c’è riuscito. Direi che già questa sia la base per dire che sia corretto proseguire insieme. Anche perché in queste ultime annate l’Hellas ha cambiato spesso in panchina. Ritengo che sia buona cosa avere della continuità tecnica. Aggiungo che è maturato molto nella stagione appena conclusa. Ha modificato idee che non funzionavano in pieno, ha dato altre sembianze alla squadra sul piano tattico e dell’atteggiamento. Un allenatore che è migliorato e l’ha fatto con il Verona».

FUTURO DELL’HELLAS – «In grado di salvarsi con maggiore tranquillità. Le capacità di chi lavora nell’Hellas le abbiamo sotto gli occhi, con un budget aumentato potrebbero essere ulteriormente incisive. Andiamo avanti con piena fiducia: sette anni di fila in Serie A sono qualcosa di eccezionale».