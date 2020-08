Verona, i convocati di Juric per il ritiro in Val Gardena

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Val Gardena

Al termine di vari test e prove funzionali, Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Val Gardena. Ci sono vari assenti tra cui Salcedo, Verre, Borini e Pessina; con la dirigenza che sta trattando con i club di appartenenza per riaverli a disposizione. Questo l’elenco completo pubblicato sul sito ufficiale del Verona.

Portieri:

Alessandro Berardi, Filippo Ogliani (Hellas Verona Under 16), Marco Silvestri

Difensori:

Salvatore Bocchetti, Nicolò Casale, Mert Çetin (con nulla osta da A.S. Roma), Pawel Dawidowicz, Alan Empereur, Koray Günter*, Marash Kumbulla, Matteo Lovato

Centrocampisti:

Emmanuel Badu*, Federico Dimarco, Marco Davide Faraoni, Liam Henderson (con nulla osta da Empoli FC), Darko Lazovic, Andrea Danzi, Luca Marrone*, Miguel Veloso, Mattia Zaccagni

Attaccanti:

Samuel Di Carmine, Lubomir Tupta*, Mariusz Stepinski

* non disponibile da oggi