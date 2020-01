All’Olivieri Stadium, la 12ª giornata della Serie A femminile 2019/20 tra Verona e Inter Women: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

(dal nostro inviato Giuseppe Francesco D’Amato) – All’Olivieri Stadium, Hellas Verona e Inter Women si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A femminile 2019/20.

Sintesi Verona Inter Women

1′- Partite! E’ iniziata Verona-Inter!

3′- GOL DELL’INTER! Cross di Alborghetti, uscita a vuoto di Forcinella; ci prova Baresi, ma Tarenzi gonfia la rete con un tap-in all’altezza dell’area piccola!

13′- Ammonizione per Sardu, che ferma la corsa di Baresi.

15′- Corner per il Verona e stacco di Meneghini, con la palla che termina a lato.

20′- Pandini da fuori, palla sopra la traversa.

26′- GOL DELL’INTER! Azione sull’out di destra e tiro potente della numero 13 dal vertice dell’area: Forcinella beffata e palla in rete!

33‘- Reazione del Verona affidata a Solow che ci prova un paio di volte dopo un cross insidioso in area Inter, con le nerazzurre che si salvano in corner.

35′– Palla in verticale per Alborghetti che vince fortunosamente il rimpallo con Forcinella, ma senza riuscire a ribattere in rete.

39′- Ancora Alborghetti vicina alla doppietta personale, ma questa volta la traversa nega il tris alle ospiti.

45′– Fine primo tempo.

46′– Doppio cambio per mister Bonazzoli che rileva Pirone e Lazzari per Motta e Pasini.

53′- Verona alla ricerca del gol con Cantore, ma Restaldo ferma tutto per offside.

59′- Cambio per l’Inter: esce Debever ed entra D’Adda.

63′- GOL DELL’INTER! Il Tris delle nerazzure arriva al termine di un contropiede che ha visto Marinelli lasciata sola sulla sinistra. La numero sette salta un avversaria e batte Forcinella sul palo lontano.

69‘- Verona in attacco con Cantore che imbecca Glionna che calcia su Aprile, la ribattuta a giro di Solow termina fuori.

70′– Secondo cambio per le nerazzurre: dentro Goldoni, fuori Baresi.

75′- Errore di Zanoletti che appoggia male a Forcinella, Tarenzi prova ad approfittarne ma calcia sul fondo a porta sguarnita.

80′- Cross basso di Motta per l’accorrente Baldi, ma il suo rasoterra viene deviato in angolo da Auvinen.

82′- Sostituzione per l’Inter: fuori Marinelli, dentro Norton. Cambio anche per il Verona, dentro Perin che rileva Meneghini.

90′- Finisce la partita all’Olivieri Stadium.

Migliore in campo: Alborghetti PAGELLE

Verona Inter Women 0-3: risultato e tabellino

HELLAS VERONA: Forcinella, Ledri, Solow, Sardu, Cantore, Pirone (46’Motta), Baldi, Meneghini (82’Perin), Glionna, Lazzari (46’Pasini), Zanoletti.

A disposizione: Gritti, Perin, Bardin, Pasini, Mella, Motta, Cavalca, Salimbeni. Allenatore: Emiliano Bonazzoli

INTER: Aprile; Merlo, Auvinen, Debever (59’D’Adda), Bartonova; Pandini, Nyman, Alborghetti, Marinelli (82’Norton); Tarenzi, Baresi (70’Goldoni).

A disposizione: Marchitelli, Quazzico, D’Adda, Capucci, Brustia, Van Kerkhoven, Goldoni, Norton, Santi. Allenatore: Attilio Sorbi

ARBITRO: Restaldo (sez. Ivrea)

AMMONIZIONI: Sardu (V)