Verona, Juric a Pradé: «Deve chiedere scusa a me e alla mia società»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Verona Ivan Juric ha mandato un messaggio a Daniele Pradé.

Il direttore sportivo della Fiorentina aveva affermato che per capire il vero valore dei giocatori del Verona, devo essere valutati al di fuori dell’ambiente gialloblu.

MANCANZA DI RISPETTO –«Gli altri non devono parlare della mia squadra: è una mancanza di rispetto, e come minimo deve chiedere scusa a me e alla mia società. In secondo luogo, non è vero: i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti tantissimo, e possono fare bene nelle squadre in cui sono arrivati. Penso che chi ha preso i giocatori che avevamo lo scorso anno abbia fatto un affare, perché sono giocatori forti».