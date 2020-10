Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato al termine della gara contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni sulla partita e la stagione

Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa.

«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, abbiamo battuto 14 angoli e la puoi sbloccare anche così. Perin ha fatto grandi parate ma è mancato il colpo vincente. Aspettative? Oggi c’erano solo due titolari dello scorso anno, avevamo in campo tanti 2000 e 2001. L’obiettivo resta sempre la salvezza, se fai meglio, bene. Sarebbe carino anche partire con tutti quelli che hai avuto, ne metti vicino due o tre più forti ed è fatta. Però anche così è molto stimolante. Oggi ho visto cose fatte bene. Non siamo ancora al 100% di velocità. Kalinic? Se vuole giocare al calcio questo è il posto giusto. Non è qui per fare la pensione».